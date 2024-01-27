محافظ المنيا: تطوير 17 مركزا تموينيا لتقديم الخدمات الإلكترونية في 2023

استعرض اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دور الجهات التنفيذية في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمواطنين خلال 2023، من حيث سرعة وسهولة تقديم الخدمات بالموقع الإلكتروني للمحافظة، إلى جانب نشر دليل خدمات المراكز التكنولوجية الموحد بالمحافظة، بإجمالي 56 خدمة، ويشمل المستندات المطلوب تقديمها ورسوم ومدة كل خدمة.

تحديث وميكنة عدد من مكاتب الصحة

وفي قطاع الصحة، أوضح المحافظ أنّه جرى تحديث وميكنة عدد من مكاتب الصحة، وربطها بـ360 مكتبًا على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات الخاصة بحجز الكشف بعيادات التأمين الصحي، وبلغ إجمالي طلبات الحجز على المنظومة، 22 ألفًا و248 منتفعًا من يوليو حتى منتصف ديسمبر الماضي.

وفى قطاع التضامن الاجتماعي، جرى تنفيذ طلبات توفيق أوضاع لـ1425 جمعية، وكذلك 65 إشهارا لقيد جمعيات جديدة، إضافة إلى فحص 3769 تظلم تكافل وكرامة، وتلقي 198 ألفًا و906 شكاوى إلكترونية، فيما قدم قطاع البريد، خدمات إلكترونية من خلال 18 مكتبًا بريديًا.

تطوير 17 مركز خدمة

كما طوّر مكتب التموين، 17 مركز خدمة مواطنين على مستوى المحافظة، لتقديم خدمات «إصدار بطاقة بدل تالف ـ بدل فاقد ـ فصل اجتماعي ـ إضافة زوجة ـ إضافة مواليد ـ الاستعلام عن صرف الخبز والتموين ـ نقل إلى محافظة أخرى»، إضافة إلى تقديم خدمات البطاقة التموينية عن طريق الهاتف المحمول والكمبيوتر.

وأنشأت شركة الغاز، موقعًا إلكترونيًا يقدم خدمات «التعاقد ـ التحصيل ـ وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة للعملاء)، إلى جانب تخصيص خط ساخن رقم 19134 لاستقبال شكاوى المواطنين.