بوابة الوظائف الحكومية تستقبل طلبات الشباب للتعيين حتى 31 يناير.. تفاصيل

أتاح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التقديم في عدة وظائف من خلال الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، وذلك في وظائف التعليم والبريد ووزارة العدل، مشيرًا إلى استمرارية التقديم على مدار 24 ساعة إذ ينتهي في 31 يناير الجاري.

الوظائف الحكومية للتربية والتعليم

وأعلن الجهاز المركزي للتنطيم والإدارة عن مسابقة التعيين في التربية والتعليم وذلك لتعيين 11 ألفا و114 خريجا، وذلك في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.

الوظائف الحكومية لهيئة للبريد

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدد 900 وظيفة خاصة بهيئة البريد ويمكن التقديم عليها عن طريق الدخول إلى رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا، وذلك حتى يوم 31 يناير الجاري.

الوظائف الحكومية في الطب الشرعي

وأتاح الجهاز المركزي للتنظم والإدارة، التقديم على عدد 81 وظيفة في تخصصات معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، وظيفة حرفي سادس «ب»، وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب» على أن يتم التقديم في موعد أقصاه 31 يناير من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

الوظائف الحكومية بمصلحة الخبراء

كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 31 يناير الموعد الأخير للتقديم على وظيفة مصلحة الخبراء بوزارة العدل والذي أعلن عن وجود 243 وظيفة شاغرة يمكن التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وعن التخصصات فأوضح الجهاز أنها معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»، معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»، معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»، معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»، معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات».