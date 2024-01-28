إزالة 16 تعد على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ22 في مطروح (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه لليوم الثاني على التوالي تكثف المحافظة جهودها في تنفيذ الموجة 22 في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذا لسلطة القانون ومنع التعدى عليها، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجالس المدن بنطاق المحافظة ومديرية أمن مطروح وإدارات الأملاك ورصد من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

16 قرار إزالة تعديات جديدة في محافظة مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم إنه جرى تشكيل لجان في مجالس المدن بنطاق المحافظة، بما يتناسب مع قانون البناء، وتمكنت من تنفيذ الإزالات لليوم الثانى في ثلاث مراكز وتضمنت 16 قرارا لإزالة التعديات بمساحة إجمالية 2385 م2.

إزالة تعديات في 3 مدن في محافظة مطروح

وأضاف، أنه جرى إزالة مخالفات تعديات في مركز سيدي براني، عبارة عن 4 قرارات إزالة بمساحة 459 م2، وفي مركز الحمام جري تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بمساحة إجمالية 1245م2، وفي مركز مرسي مطروح جري تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بإجمالي مساحة 690 م2.

تكثيف حملات إزالة المخالفات

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة جميع التعديات علي أراضي الدولة الأراضي الزراعية والأراضي البناء المخالفة في المراكز والمدن الثمانية.