إزالة 20 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عن إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، في عدد من حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات في المحافظة، والتي انطلقت أمس تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأشار السكرتير العام إلى أن حالات الإزالة جاءت بواقع 9 حالات تعد على مساحة 1750 مترا على أراض ولايات السكة الحديد وحماية النيل وقطاع الأعمال العام، و11 حالة تعد على مساحة 10 قراريط و12 سهم أرض زراعية بدائرة مركزي الواسطى وسمسطا.

جدول زمني لإزالة التعديات

وأكد السكرتير العام الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت أمس السبت بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.