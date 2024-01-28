إزالة 4 مبان مخالفة في حملات مكبرة بقرى سوهاج

شنت الوحدات المحلية لمراكز وأحياء محافظة سوهاج حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في هذا الشأن.

إزالة 3 مخالفات بناء بمساحة 4 قراريط

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج بردم قواعد بقصد البناء المخالف علي أرض زراعية بناحية نجوع برديس على مساحة 2 قيراط تقريبا، كما تم إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بني منصور التابعة لعرابة أبيدوس على مساحة قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

إزالة شدة خشبية بالمنشأة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة أسفرت عن إزالة وفك شدة خشبية لسقف دور ثالث علوي بناحية قرية خارفة المنشأه، خارج الحيز العمراني.

وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الوحدات المحلية بالتصدي لمخالفات البناء ورصدها يوميا.