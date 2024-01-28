وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بكفر الشيخ

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول لشهداء الشرطة، بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير قطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف النويشي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعقيد محمد علاء، وكيل إدارة الأمن الوطني، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم المحافظ، التهنئة إلى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى 72 لعيد الشرطة.

محافظ كفر الشيخ: نفخر جميعا بتضحيات رجال الشرطة

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلاً عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يُقدمها رجال الشرطة المدنية في حماية الوطن، قائلاً: «نفخر جميعاً بتضحيات رجال الشرطة، وما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبا بأحرف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة».

ومنح المحافظ درع محافظة كفر الشيخ هدية تذكارية إلى كل من اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.