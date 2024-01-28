رئيس مرسى مطروح: إزالة المخالفات بالشوارع والميادين لعودة الشكل السياحي

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تنفيذ حملات مكبرة على مدار اليوم، لإزالة إشغالات في الشوارع والميادين المخالفة بنطاق المدينة، أسفرت عن مصادرة وضبط بائعين متجولين بوسط المدينة.

حملة في الشوارع والميادين

وقال «عبد المجيد»، اليوم، إنه جرى شن حملة مكبرة على الشوارع والميادين والأسواق والمحال التجارية، التي تحتل الأرصفة، وتعيق سير المرور والمشاة على الأرصفة للمواطنين، وتلوث البيئة والضوضاء بشوارع وسط المدينة، بعد التنبيه عليهم عدة مرات، بعدم اشغال الطريق والأرصفة، ولم يستجيبوا ما تسبب تشوه الشكل السياحي والحضاري للمدينة، مؤكدا: «تحفظنا على المخالفات، ومصادرة عربات الباعة الجائلين».

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع، ورفع إشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه يجب على أصحاب المحلات التجارية الاستجابة والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديا لتعرض المخالفين للقرارات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

رفع 450 طن قمامة من الشوارع

وأوضح عمرو عبد المجيد، أنه يجري بجانب إزالة التعديات على الشوارع، تكثيف جهود النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بالأحياء، التي ترفع يوميا 450 طن قمامة، موجها بسرعة نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب، لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة، على فترتين صباحية ومسائية، من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء، ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة أعمال النظافة العامة، ورفع إشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.