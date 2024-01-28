جامعة الزقازيق تشارك في معسكر إعداد «قادة الوطن العربي 2024» بالأقصر

شاركت جامعة الزقازيق بوفد طلابي، في البرنامج التدريبي «إعداد قادة الوطن العربي»، تحت شعار LEADERS 2030، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، بمشاركة 20 دولة عربية بمدينة الأقصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

مشاركة 4 طلاب من جامعة الزقازيق

وتشارك الجامعة في البرنامج التدريبي، تحت إشراف محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وإيهاب غنيم، بوفد مكون من 4 طلاب، هم: الطالبة شيماء تامر بكلية الآداب، والطالبة ندا خالد بكلية التربية للطفولة المبكرة، والطالب أحمد محمد عبد الغني بكلية العلوم، والطالب عمر إيهاب السيد بكلية الطب.

وينعقد البرنامج التدريبي، حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وتنطلق غدا فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحا، في مقر مركز محافظة الأقصر للمؤتمرات، بحضور رؤساء الجامعات العربية والمصرية وكبار الضيوف.

محاضرات لبناء الشخصية

ويتضمن البرنامج عددا من المحاضرات التي تنمي مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وورش العمل الذاتية التي تستهدف تنمية مهارات القيادة والتفكير الابتكاري وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، ومناقشة المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، بالإضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.