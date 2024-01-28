بدء تسليم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

بدأت المدارس الثانوية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت المدرسي، للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك عقب وصول الأجهزة من مخازن المديرية إلى الإدارات التعليمية ومنها إلى المدارس الثانوية.

تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت المدرسي

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم بدءاً من اليوم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت المدرسي، لافتاً إلى أنّه تم تقسيم فصول المدرسة الواحدة على مدار أيام الأسبوع، لتسليم الطلاب الأجهزة دون تكدس أو زحام.

وأشار المصدر، إلى أنّه تم في وقت سابق التأكيد على حضور ولي الأمر والطالب أثناء استلام أجهزة التابلت المدرسي، وفي الموعد المحدد لكل فصل بالمدارس الثانوية، ولن يسمح لأي طالب باستلام التابلت إلا في الميعاد المحدد له، مطالباً الجميع الالتزام بالتعليمات لتجنب أي مشكلة.

الأوراق المطلوبة من الطلاب أثناء استلام أجهزة التابلت المدرسي

وأوضح المصدر، أنّه تم تحديد بعض الأوراق المطلوبة من الطلاب أثناء استلام أجهزة التابلت المدرسي ومنها: حافظة بلاستيك «دوسيه»، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ووصل تأمين التابلت، 2 صورة منه.

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بداية شهر يناير الجاري، عن وصول 27 ألف و412 جهاز تابلت مدرسي، تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير العملية التعليمية، وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تسليم أجهزة التابلت المدرسي من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ

وذكر وكيل الوزارة، أنّه جرى تسليم أجهزة التابلت المدرسي من مخازن المديرية للإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتوزيعها على الطلاب بمدارس التعليم الثانوي العام، موجهاً بتنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات ومسئولي وحدة IT بالمدارس.