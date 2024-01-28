منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم رحلات ترفيهية للطلاب المتفوقين

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، تنظيم عددًا من الرحلات الترفيهية للطلاب والطالبات المتفوقين، ممن شاركوا في الندوات التثقيفية والمسابقات والأنشطة الطلابية التي أُقيمت في المعاهد، ونفذها مكتب الخدمة المدرسية بالمنطقة؛ وذلك ضمن خطة مسابقة التوجيه والإرشاد الجمعي، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

انطلاق الرحلة الأولى للطالبات المتفوقات بأنشطة مكتب الخدمة المدرسية

وانطلقت اليوم الرحلة الأولى للطالبات المتفوقات بأنشطة مكتب الخدمة المدرسية خلال فعاليات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، والبالغ عددهم 40 طالبة، وتوجهن إلى محافظتي القاهرة والجيزة، لزيارة المعالم الأثرية والترفيهية بهما، هذا ومن المقرر تخصيص عدد من الرحلات وإقامة بعض المعسكرات الأُخرى خلال الفترة المُقبلة لمدينتي بلطيم وبورسعيد.

تنظيم رحلات ترفيهية للطلاب المتفوقين

ويتولى التنسيق والإعداد لهذه الرحلات الدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية برعاية طلاب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ويشرف على إقامتها زينب عبد الحميد، مديرة رعاية الطلاب بالمنطقة.