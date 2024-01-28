ميناء دمياط يكشف مستجدات تنفيذ معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال زيارته للميناء لمتابعة آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بمبنى معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط.

ميناء دمياط

وأجريا جولة، تفقدا خلالها المبنى المكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 2000 متر، يشمل المعمل 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية «من متبقيات المبيدات ومتبقيات العقاقير البيطرية والعناصر الثقيلة والمضافات الغذائية والملوثات العضوية الثابتة»، كما يوجد بالمعمل ثلاث أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيروس وبكتيريا وطفيليات.

وجرى تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة، مثل مطياف الكتلة، وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي.

يهدف المعمل استراتيجياً، لإمكانية فحص 200 عينة يوميا، تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب.

كما يستهدف المعمل، الكشف عن 825 ملوث غذائي كيميائي ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية، وتصل القدرة الاستيعابية للمعمل إلى 63 عينة سنويا، والمبنى مدعوم بـ5 شبكات دعم غازي، لتشغيل أجهزة التحليل بشكل مستمر وبدقة تضمن صحة وجودة النتائج.

وكذا شبكات تنقية المواد وامتصاص الغازات، بما يتماشى مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الدعم الخاص بتكنولوجيا التواصل مع جميع المعامل الأخرى، ومع الإدارة المركزية لتسجيل نتائج التحاليل فور صدورها، وسيكون هذا المعمل مع بدء تشغيله، إضافة كبيرة تدعم خطة الدولة، لتقليل زمن الإفراج الجمركي بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالميناء.