فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم، إعادة فتح الميناء بعد إغلاقه يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.

تدابير احترازية للحفاظ على حياة المواطنين

وأكدت إدارة ميناء العريش، أنها اتخذت التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، وذلك من خلال لجان المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتم العمل على تفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، ومعرفة التطورات المناخية لحظة بلحظة بالمنطقة.

إغلاق الميناء بسبب ارتفاع الأمواج

الجدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء العريش البحري بسبب ارتفاع الأمواج بين 3-4 أمتار، ما تسبب في اضطراب حالة البحر، وترتب عليه وقف حركة الملاحة حفاظا على حياة المواطنين والصيادين.

كما شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة آثار الأمطار من شوارع المدينة، حيث أكد المجلس أنه تم بدء العمل بشوارع وسط المدينة والميادين.