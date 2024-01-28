وصول 63 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط البحري 

أكدت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 34 سفينة، منها السفينة WADI ALKARM، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا، وعرضها 32 مترا، والقادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و564 طنا، تشمل 16 ألفا و474 طن ذرة، و1630 طن خشب زان، و5260 طن قمح، و5200 طن سكر، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15 ألفا و340 طنا، تشمل 8882 طن كلينكر، و2304 طن خردة، و1750 طن يوريا، و2404 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105 آلاف و896 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و261 طنًا، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 30 حاوية مكافئة فىيحين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4316 حاوية مكافئة.

3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5171 شاحنة.