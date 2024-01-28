كوريا الشمالية تطلق صواريخ «كروز» في المياه قبالة ميناء «شينبو»

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، عدة صواريخ من طراز كروز من ساحلها الشرقي، بعد أيام من الإطلاق التجريبي لصواريخ كروز استراتيجية جديدة من ساحل البلاد الغربي، وفق ما أعلنه الجيش في «سول».

إطلاق صواريخ كروز قبالة ميناء «شينبو» بمقاطعة جنوب هامجيونج

أوضحت هيئة الأركان المشتركة كوريا الجنوبية، أن «بيونج يانج»، أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، في المياه، قبالة ميناء «شينبو» بمقاطعة جنوب هامجيونج.

أضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية أرسلت للصحفيين، أنه بينما تعزز «سول» مراقبتها ويقظتها، يقوم الجيش الكوري الجنوبي، بتعزيز التنسيق الوثيق مع «واشنطن» لرصد علامات إضافية على استفزازات الشمال.

وفي خطتها الدفاعية الخمسية، أعلنت السلطات في كوريا الشمالية، في 2021، أنها ستطور صواريخ كروز متوسطة وطويلة المدى، وفقا لقناة «إن إتش كيه» اليابانية، فيما أدان تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية،اليوم، التدريبات العسكرية التي أجرتها «واشنطن» و«سول» خلال العام الجاري 2024.