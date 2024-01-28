أستاذ علوم سياسية: قرار وقف تمويل الأونروا صادم «فيديو»

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الدول على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وألمانيا بوقف تمويل منظمة الأونروا صادم لكل من يتابع الأحداث الفترة الماضية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا بالفعل تقليص مهام الأونروا وحلها باعتبار أن المؤسسة لديها كل الأوراق الثبوتية وبيانات اللاجئين في غزة، وهذا ما جاء على لسان مفوض المنظمة أمس.

الأونروا المسؤولة الأولى عن تقديم المساعدات في قطاع غزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «دانا مدحت» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأونروا المسؤولة الأولى عن تقديم المساعدات في قطاع غزة، واستضافة النازحين، كما أن الخبر الذي أثير أمس من أن هناك 17 عضوًا يعملون فى الوكالة ينتمون للفصائل الفلسطينية شائعة لم تثبت، وإن ثبت هذا لا يعني أنهم استغلوا الوكالة.

وتابع «الرقب» أن اتخاذ القرار الذي جاء من هذا التحالف هو محاربة الفصائل الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر، مضيفًا أن فكرة منع الفلسطينيين من الانتماء لأي تنظيم سياسي مجرد أننا نعمل في مؤسسات دولية يعتبر مؤامرة تتعلق بالفلسطينيين فقط لأنهم لا يستطيعوا منع من يعمل بها من دولة إسرائيل وهذا أمر غريب من الدول الداعمة لإسرائيل على الرغم من كشف كذبها في ادعائها بأنها لا تقتل ولا تحرق المدنيين.

المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وأكمل: «قرار الدول بوقف تمويل الأونروا جاء أولًا بأنهم رأوا فشل المخطط الإسرائيلي بالتهجير القسري لكل سكان القطاع، وهذا الأمر له خبايا لأن المنظمة تشرف على 70% من سكان غزة، وبالتالي فهذا يعتبر ضغطا على الفلسطينيين بترك القطاع، والأمر الثاني أن الوكالة هي آخر معالم حق العودة للدولة الفلسطينية في المستقبل».