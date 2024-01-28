ممثل شركة «ميرسك»: حريصون على عودة سفننا إلى قناة السويس

قال هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحد أبرز التوكيلات الملاحية في العالم، إن المجموعة حريصة على عودة سفننا للعبور في قناة السويس مرة أخرى.

واضاف «النادي» خلال لقائه مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، أن السفن ستعود فور استقرار الأوضاع، في ظل تأثر المجموعة بتداعيات الأزمة الراهنة، حيث تعرضت بعض سفنها لاعتداءات مباشرة خلال عبورها من البحر الأحمر.

ووجه النادي الشكر لهيئة قناة السويس، على التواصل الفعال مع المجموعة، على مدار الفترة الماضية، وعقد عدة لقاءات لبحث سبل التعاون مع التوكيلات الملاحية، وتذليل العقبات التي يتعرضون لها.

ربيع يلتقي ممثلي التوكيلات الملاحية

التقى الفريق أسامة ربيع اليوم، مجموعة من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومدى تأثيرها على سوق النقل البحري.

وضم اللقاء اللواء حاتم القاضي رئيس مجلس إدارة توكيل كادمار، واللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون، وهاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والربان عز الدين لبيب مدير العمليات بالخط الملاحي MSC.

كما ضم الوفد، الربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة توكيل الخليج، ومحمد الجعبري ممثل التوكيل الملاحي انشكيب سيم شكري، ممثل التوكيل الملاحي «ويلمسن»، وأحمد خليل ممثل شركة فينمار، ومحمد حسني ممثل الخط الملاحي أركاس، بدراسة منح بعض الامتيازات للسفن التي تربط موانئ البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ومحمد غازي ممثل الخط الملاحي «إكسبريس».