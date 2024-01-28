ماجدة خير الله تشيد بتامر عاشور: فنان صنع شهرته دون صخب

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالمطرب تامر عاشور.

وكتبت ماجدة خير الله: «كنت بسمع تامر عاشور بشكل عشوائي من حين لآخر، لكن بقالي فترة بسمعه معظم الوقت وأبحث عن أغانيه وحفلاته، وهو فنان صنع شهرته دون صخب ولا ضجيج، وأتمنى أن يظل مهتما فقط بما يقدمه للناس، فهو يتمتع بصوت جميل مليء بالإحساس».

وأضافت: «أرجو ألا ينزلق للظهور في البرامج السخيفة التي تعتمد على النميمة والألاعيب التي لا تقدم ولا تؤخر، وأنا ممن لا أنتظر أن أعرف شيئا عن حياته الشخصية، ولكن أنتظر أخبار أعماله الفنية القادمة».

أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور

وطرح الفنان تامر عاشور، مؤخرا، أغنيته الجديدة هيجيلي موجوع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.