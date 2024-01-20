فيديو طريف يجمع تامر عاشور ورنا رئيس.. «هيجيلي موجوع بعد أسبوع»

جمع الفنان تامر عاشور والفنانة رنا رئيس فيديو طريف شاركته الأخيرة مع جمهورها، عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، وذلك بعد نجاح أغنية «عاشور» الأخيرة التى حملت اسم «هيجيلي موجوع».

فيديو طريف يجمع تامر عاشور ورنا رئيس

ظهرت الفنانة رنا رئيس في الفيديو، تستمع لأغنية «هيجيلي موجوع»، وظهر معها الفنان تامر عاشور، لتوجه له سؤالا: «هيجيلي؟»، ليرد: «موجوع بعد أسبوع».

يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «هيجيلي موجوع»، عبر «يوتيوب»، وتعاون فيها مع الشاعر عليم، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وحققت الأغنية حتى الآن 5.5 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:

‎هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه