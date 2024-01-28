عمرة الإسراء والمعراج 2024.. أسعار تبدأ من 35 ألف جنيه وبرامج متنوعة

تبدأ شركات السياحة المصريّة في تنظيم رحلات عمرة الإسراء والمعراج 2024، خلال الأسبوع الأخير من شهر رجب، من العام الهجري 1445، ووفقًا لعلاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فإنّ نسب إقبال المواطنين على السفر لعمرة الإسراء والمعراج هذا العام «جيد» للغاية.

أشار «أبوزينة» في تصريحات لـ«الوطن» إلى حرص شريحة ليست بالقليلة من المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة في الأوقات التي تتزامن مع الأحداث الدينية، كمعجزة الإسراء والمعراج، وتحويل القبلة، والمولد النبوي، وشهر رمضان.

أسعار برامج عمرة الإسراء والمعراج

وأضاف أنّ أسعار عمرة الإسراء والمعراج 2024، تبدأ من 35 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرنامج الذي تبلغ مدته نحو أسبوعين كما هناك برامج متنوعة تختلف أسعارها حسب الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنّ غالبية رحلات عمرة الإسراء والمعراج، تتضمن قضاء المعتمرين بعض أيام البرنامج بشهر شعبان.

إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال رجب

واختتم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ رحلات العمرة خلال شهر رجب الجاري، كانت جيدة، وذلك بالرغم من قيام عدد من الشركات بإرجاء بعض رحلاتها، بسبب تذبذب الأسعار، موضحًا أنه رغم زيادة أسعار البرامج خلال الأيام الماضية بأكثر من 5 الآف جنيه عما كان معلنًا، إلا أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة كان معقولا.