شركات السياحة: انتهاء حجز رحلات عمرة الإسراء والمعراج بالكامل

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ معظم الشركات التي أعلنت تنظيم رحلات عمرة الإسراء والمعراج التي تنطلق في الأسبوع الأخير من شهر رجب، انتهت من تسويق البرامج حجزها بالكامل، وعدد ليس بقليل من المواطنين يرغبون في أداء مناسك العمرة في ذكرى معجزة الإسراء والمعراج.

رحلات عمرة رجب

وأضاف عابد لـ«الوطن»، أنّ إقبال المواطنين على حجز رحلات العمرة منذ بداية شهر رجب الحالي جيد للغاية، خاصة مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرا إلى أنّ رحلات العمرة خلال الشهر الجاري بدأت من فوق الـ30 ألف جنيه.

برامج عمرة شهر رمضان

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ شركات السياحة بدأت تلقي حجوزات المواطنين لشهر رمضان المقبل، لافتا إلى أنّ العديد من شركات السياحة وضعت أسعارا تقديرية لبرامج العمرة خلال شهر الصوم قابلة للزيادة تحسبا لزيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه.