«تعليم الإسكندرية»: إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للعمل في لجان الثانوية العامة

استقبل الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، محمد عبد الباري من الإدارة العامة للامتحانات، وحسام أحمد من التوجيه المالي والإداري بالوزارة، ومحمد يوسف من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.

جاء ذلك بحضور بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي ورئيس قطاع الإسكندرية «أ» الأسبق، وأمجد عاطف مدير عام منتزه أول ورئيس قطاع الإسكندرية «أ»، وطارق فودة وكيل قطاع الإسكندرية «أ»، وحسن رمضان مسؤول الحجرة الرئيسية ولفيف من العاملين بالقطاع واللجنة المنظمة.

تكافؤ الفرص بين الطلاب

وأكد الدكتور عربي أبو زيد للمتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية، أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، مما يستوجب على الجميع القيام بالمهام المكلف بها، والالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبنائنا الطلاب.

الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإقامة وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024.