«الوطنية لمكافحة الفساد» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثالثة على التوالي، حيث تقدّم للجمهور بحوثًا ودراسات جديدة حول مكافحة الفساد، إضافة إلى برامج تدريبية ودورات متخصصة في هذا المجال.

أوضح اللواء دكتور محمد سلامة وكيل أول الرقابة الإدارية ومدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أن الجناح الخاص بالأكاديمية في المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، حيث يحرص الآباء على اصطحاب أطفالهم لتعريفهم بثقافة مكافحة الفساد.

وأضاف سلامة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ الجناح يعرض مجموعة من البحوث والدراسات التي أعدها الشباب المشاركون في مبادرة جريس لتمكين الشباب ضد الفساد، وهي مسابقة بحثية دولية اشتركت فيها الجامعات المصرية المختلفة.

وأشار سلامة إلى أنّ الجناح يقدم أيضًا برامج تدريبية ودورات متخصصة في مجال مكافحة الفساد، منها ماجستير ودبلوم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

وأوضح سلامة أنّ الأكاديمية تعمل على منح درجة الدكتوراة في مجال مكافحة الفساد، حيث عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات، وتسير الإجراءات في هذا الاتجاه.