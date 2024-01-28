وزير الري ومحافظ شمال سيناء يتفقدان محطة رفع السلام «4»

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطة رفع السلام 4، التي تُعد أحد المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتُغذي مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الري، وتتكون المحطة من 10 وحدات رفع (8 وحدات أساسية + 2 وحدة احتياطية) وبتصرف 21 متر مكعب/ ثانية/ وحدة، في ضوء زيارته للمشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.

سرعة اتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ

كما تفقد الوزير والمحافظ، محطة مأخذ رقم 3 والتي تم نهو تنفيذها بنسبة 100%، وتخدم زمام قدره 2700 فدان، وكذلك محطة مأخذ رقم 10 والجاري تنفيذها بنسبة 36%، وتخدم زمام قدره 11800 فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، إذ وجّه الدكتور سويلم بسرعة اتخاذ اللازم لنهو الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيدا لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الري.

وأجرى الوزير والمحافظ كذلك جولة في محطة رفع رقم 16 الواقعة على المسار رقم 2 الآخذ من محطة بحر البقر، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 35% حتى تاريخه، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول 3 كيلومترات من المسار رقم 2 الآخذ من محطة بحر البقر، إذ وجّه الدكتور سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلاً على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الاستصلاح بوسط سيناء.

وتفقد الدكتور سويلم واللواء شوشة، محطة رفع رقم 1 الواقعة على المسار رقم (1) الآخذ من محطة بحر البقر، والجاري تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 95% حتى تاريخه.

تفقد منطقة جنوب شرق القنطرة

كما تفقد منطقة جنوب شرق القنطرة، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الري الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح، حيث أشاد الدكتور سويلم بهذه المزرعة والتي تُعد نموذجا ناجحا لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام أقل كمية من المياه.