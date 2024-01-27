تحذير عاجل للفلاحين: توقفوا عن الري

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تأثير الموجة الباردة التي تشهدها البلاد حالياً على الزراعات الحالية من فول وقمح وبرسيم وبنجر، والخضر والفاكهة، مطالبة بتوخي الحذر واتباع عدد من التوصيات المهمة.

يجب التوقف عن الري وإجراء الرش

أوضحت الوزارة في تقرير لها أنه يجب التوقف وبشكل عاجل عن الري وإجراء الرش في المناطق المتوقع سقوط الأمطار في محافظات الدلتا وشمال الصعيد، أو سرعات عالية من الرياح، وعدم ترك البطاطس الصيفي التي تم إجراء عمليات خدمة «العزيق» لها أو الطماطم المكشوفة، بدون ري قبل يومي الأربعاء والخميس، خاصة في مصر الوسطى، وجنوب الدلتا ومناطق غرب البحيرة وشمال الدقهلية خاصة في المناطق التي لم تسقط عليها أمطار.

التأكيد على أربطة الصوب والأنفاق البلاستيكية

وأكدت الوزارة أهمية التأكيد على أربطة الصوب والأنفاق البلاستيكية وألواح الطاقة الشمسية بالظهير الصحراوي للوادي والدلتا خاصة، يوم الأربعاء المقبل، نظراً لتوقع هبات قوية من الرياح قد تصل لحد العواصف الترابية.

أهمية التوقف عن الجمع والتقطيع في مناشر الطماطم المجففة

وشددت الوزارة على أهمية التوقف عن الجمع والتقطيع في مناشر الطماطم المجففة في محافظتي الأقصر وأسوان خاصة يومي الأربعاء والخميس، والتي يتوقع أن تشهد سقوط أمطار وهبوب عواصف ترابية فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة.