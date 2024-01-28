تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يستعرض دلالات استئناف العلاقات بين الصين ودولة ناورو

وصف مسؤول عسكري سابق في دولة «ناورو»، الواقعة في وسط المحيط الهادئ، استئناف العلاقات بين الصين وبلاده، التي تُعد أصغر جمهورية في العالم، بأنها تأتي في إطار سعي بكين للاستفادة من التغيرات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم على مدار الخمسة عقود الأخيرة.

وعلق العقيد المتقاعد في سلاح الجو لجمهورية ناورو الاقتصادية الشعبية الحرة، ريموند باول، على دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو، في ظل اتهامات توجهها تايوان للصين، مشيراً إلى موقف واشنطن من ذلك التعاون، قائلاً: «الصين لديها مصلحة كبيرة في محاولة الاستفادة من هذه التغييرات، التي حدثت منذ أوائل السبعينيات».

12 دولة صغيرة في العالم بعدد سكان 11 ألف نسمة

وأوضح «باول»، خلال مداخلة مع برنامج «العالم شرقاً»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية منى شكر، اليوم الأحد، أن ما يحدث اليوم مختلف، فهناك 12 دولة في العالم كلها صغيرة، مثل «ناورو»، يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة.

استئناف العلاقات قرار دبلوماسي اقتصادي

ولفت المسؤول العسكري السابق إلى أن استئناف العلاقات بين الصين وناورو «قرار دبلوماسي اقتصادي»، يمنح مزيداً من الاستفادة لكلا الدولتين على الجانب الاقتصادي، وأضاف: «ونحن في وقت مختلف، في الماضي كانت هناك منافسة جيوسياسية بين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي السابق، وعدد من الدول الأخرى، وكانت هناك محاولات لدفع الصين إلى مواجهة مع الاتحاد السوفيتي».