5 أحداث عالمية.. أهمها دعوة بكين للولايات المتحدة لدعم توحيد الصين

شهدت عددًا من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث بعيدا عن تطورات «حرب غزة»، كان من أهمها، دعوة «بكين»، لـ«واشنطن»، لدعم إعادة التوحيد السلمي للصين والأزمة بين ولاية تكساس وحكومة بايدن بسبب المهاجرين غير الشرعيين.

ودعت «بكين» الولايات المتحدة، خلال اجتماع جمع بين وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى إعادة التوحيد السلمي للصين، وشدد المسؤول الصيني، على أن قضية تايوان هي شأن داخلي لـ الصين، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما شدد وانج يي على أن َّالانتخابات الأخيرة في «تايبيه» لا يمكن أن تغير حقيقة أن تايوان جزء من الصين، مضيفا، وفق للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، على أن ينبغي على «واشنطن» الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة، والوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان ودعم إعادة التوحيد السلمي للصين.

من جهته، قال سوليفان لوزير الخارجية الصيني، خلال لقائهما في العاصمة التايلاندية بانكوك، على أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع أو مواجهة بين البلدين على الرغم من المنافسة بينهما، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن المسؤولان، رحبا بالتقدم المحرز أخيرا في استئناف الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني، وفق لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وزير صيني: استقلال تايوان التحدي الأكبر للعلاقات مع «واشنطن»

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا، إن استقلال تايوان، يعتبر التحدي الأكبر للعلاقات بين «بكين» و«واشنطن» وأضاف وانج يي، أنه أكبر خطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وفي إطار أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة لسيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ردا على دعوات رئيس الإدارة جو بايدن، لتمرير اتفاق بين الديمقراطييين والجمهوريين في مجلس الشيوخ لإصلاح المستويات غير المسبوقة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالقول :«لا حاجة لتمرير أي قوانين».

ماسك: كل ما هو مطلوب هو أمر تنفيذي يتطلب إثباتا لطلب اللجوء

وأضاف ماسك، المنتقد الصريح لأزمة الحدود، وفق لقناة«العربية» الإخبارية، أن كل ما هو مطلوب هو أمر تنفيذي يتطلب إثباتا لطلب اللجوء قبل منح جلسة استماع بشأن اللجوء هكذا كان الأمر من قبل.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، في بيان، إن التشريع الذي يجري التفاوض عليه سيمنح الرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة، وأوضح بايدن، أنه سيستخدم هذه السلطة في اليوم الذي يوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا.

من جانبه، أشار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، إلى أن الولاية الواقعة وسط جنوبي الولايات المتحدة، مستعدة لمواجهة الحدث غير المحتمل المتمثل في قيام بايدن بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني، لتنفيذ قرار المحكمة العليا لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك، مضيفا في تصريحات تليفزيونية، إنها ستكون هذه خطوة غبية من جانب الرئيس الأمريكي، وكارثة تامة، وفق لقنا «العربية» الإخبارية.

عربيا، عقدت الولايات المتحدة والعراق في «بغداد» عاصمة الأخيرة، الجلسة الأولى من محادثات رسمية تهدف لإنهاء مهمة «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهاب بقيادة «واشنطن»،

وترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء أول جولة من الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة لإنهاء بعثة «التحالف الدولي» في العراق، فيما أكد السوداني، وفق لوكالة الأنباء العراقية «واع»، رغبة بلاده بالانتقال إلى علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في التحالف.

وفي فرنسا، شارك آلاف الأشخاص في مقاطعة أرييج جنوب البلاد، في مسيرة تم تنظيمها لإحياء ذكرى المزارعة ألكسندرا سوناك وابنتها كاميل اللتين قتلتا خلال احتجاج المزارعين، وفق لما ذكرته ذكرت قناة «بي إف إم- تي في» الفرنسية.

اقتصاديا، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن المزيد من الدول يجب أن تشارك في اتفاق «أوبك بلس»، لأنه بذلك يكون أكثر فعالية لسوق النفط، فيما قال المدير العام لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيف، في مقابلة مع قناة «روسيا 24» الروسية، إن تجهيزات إطلاق مفاعل وحدة الطاقة رقم 3 لمحطة «كودانكولام» النووية، قيد الإنشاء بمشاركة روسيا في الهند، من المقرر أن يتم في 2024.