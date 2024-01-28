يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء 24 يناير، والتي استمرت لمدة أسبوع.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال عملية تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي بالدقهلية.

وأوضحت أنه بعد أن يتم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، تتم مراجعة النتيحة ثم تبدأ عملية الرصد، وتقوم كل إدارة باعتماد النتيجة الخاصة بالمدارس الثانوية التابعة لها.

وأضافت مديرية تعليم الدقهلية، أنه يجري الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر فبراير، إذ تعتمد المدارس النتيجة من الإدارات التعليمية، وتصبح النتيجة جاهزة أمام الطلاب.

الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية

وأكدت المديرية، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية، من خلال التوجه إلى المدرسة التابعة لها الطالب، والحصول على النتيجة من خلال الاسم الخاص بالطالب ورقم الجلوس.