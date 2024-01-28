لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024.. عبر بوابة الحكومة المصرية

كشفت مصادر في جهاز التنظيم والإدارة أن لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 سيتم غلقه يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 بناير الجاري، وذلك وفقا للخريطة الزمنية والضوابط التي جرى وضعها في هذا الشأن، وأنه لا توجد أي قرارات حتى الآن بمد موعد التسجيل للوظائف سواء للتربية والتعليم أو أي جهة أخرى.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للراغبين في الحصول على فرص وظائف التدريس الدخول على لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة وظائف الحكومة المصرية للاطلاع إلى الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، منوهة إلى أن الاشتراطات والضوابط يتم العمل عليها، وفقا للقواعد.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية شروط التقدم وظائف الـ30 ألف معلم كالآتي:

- الحد الأدنى لتقدير المٌتقدم مقبول.

- اجتياز الكشف الطبي.

- لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

* المستندات المطلوبة لوظيفة الـ30 ألف معلم

- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

- الخدمة العامة للإناث.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.