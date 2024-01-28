محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير أحد مراكز الشباب بتكلفة 2.5 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مركز شباب مدينة سوهاج «الساحة الشعبية»، عقب انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

إنشاء ملعب كرة قدم بتكلفة مليون جنيه

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال التي تمت بملعب كرة القدم، إذ جرى تركيب النجيل الصناعي، ورفع كفاءة المدرجات، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

كما تفقد صالة التأهيل البدني، وحمام السباحة، وملعب الاكريليك الثلاثي «سلة، وطائرة، ويد»، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، كما تفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، إذ جرى العمل من خلاله على 236 حالة، ووجه المحافظ بعمل مركز التخاطب على فترتين صباحية ومسائية، للقضاء على قوائم الانتظار.

إنشاء نادي صحي بسوهاج

شملت جولة المحافظ كذلك، تفقد موقع قاعة الاجتماعات التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، كما تعرف على خطة مركز الشباب لإنشاء نادي صحي «جاكوزي، وساونا».

وأشاد المحافظ بجودة أعمال التطوير التي تمت بمركز الشباب، موجها بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز، والصيانة المستمرة لكل الأعمال.

وعلى هامش الزيارة، أهدى النائب خالد أبو الوفا درع مركز الشباب للمحافظ، تقديرا لجهوده في دعم قطاع الشباب والرياضة بصفة عامة، ومركز شباب مدينة سوهاج بصفة خاصة.