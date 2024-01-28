سعر الذهب الآن بمحال الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجا في مصر، بعد حالة من التذبذب السعري أمس السبت، وحالة عدم الاستقرار التي تضرب القطاع منذ أيام مضت، وبلغ سعر الجرام 3850 جنيهًا الآن.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21، وأسعار الذهب بشكل عام، وفقا لآخر تحديث أعلنته بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية التعاملات المسائية بالسوق ومحال الصاغة، 3850 جنيها للجرام الواحد، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال نهاية التعاملات المسائية 4400 جنيه دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب، سجّل 30 ألفًا و800 جنيه قبيل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.