أسعار الذهب الآن في محال الصاغة والأسواق.. «اعرف بكام؟»

شهد جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا ورواجا في مصر، حالة من التذبذب السعري اليوم السبت، في ظل موجة من عدم الاستقرار التي تضرب القطاع منذ أيام مضت، وبلغ سعر الجرام 3755 جنيهًا الآن، مسجلًا ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي تم رصدها في الأيام القليلة الماضية.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21، وأسعار الذهب بشكل عام، وفقا لآخر تحديث أعلنته بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب في مصر

قدّر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال نهاية التعاملات المسائية بالسوق، ومحال الصاغة، مبلغ الـ3755 جنيها للجرام الواحد، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال نهاية التعاملات المسائية مبلغ الـ4361 جنيها بدون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ الـ3279 جنيهات، قبيل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما وعن سعر الجنيه الذهب، فقد سجّل 30 ألفًا و600 جنيهًا، قبيل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، إذ جاء وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.