موجود في البيوت والأسواق.. طعام بسيط بـ6 جنيهات يقي من السرطان والسكر

بات السكر والسرطان من أكثر الأمراض شيوعًا، التي يُصاب بها الكثيرون، يلجأ البعض إلى الأدوية والعلاجات لتفادي تلك المشاكل الصحية، إلا أن هناك طعاما بسيطا بـ6 جنيهات، يمكن الاعتماد عليه بشكل في الوقاية من الإصابة بالسكري والسرطان، وذلك نظرًا لفعاليتها وفوائدها العديدة.

تعالج القلب وتقي من الإصابة بالسرطان، لتكون خيارًا مثاليًا لأصحاب هذه الأمراض، فعلى الرغم من انخفاض سعرها، فهي موجودة داخل البيت، ويمكن تناولها منفردة، أو لإضافتها إلى عدد من المكونات الأخرى لتزداد قيمتها الصحية فما هي؟

طعام بسيط بـ6 جنيهات يقي من السرطان والسكر

يمكنك بـ6 جنيهات شراء خس الكابوتشي من الأسواق، الذي يساعدك بشكل كبير في تقليل حدة الإصابة بالسرطان وتعزيز صحة الجسم، لذا رصد المعمل المركزي لتحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة الفوائد الخاصة بها في التقرير التالي..

تعزيز صحة القلب

يساعد الكابوتشي نتيجة احتوائه على حمض الفوليك، إلى جانب فيتامين (أ) وفيتامين (ج) فكلاهما يساعد على أكسدة الكوليسترول وتقوية شرايين القلب، فتعمل هذه العناصر بدورها في تحسين تدفق الدم ومنع النوبات القلبية.

مقاومة السرطان

يعمل الكابوتشي في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، إذ يشير تناول الخضروات غير النشوية، مثل الكابوتشي التي تحمي بدورها من الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، مثل سرطان الفم، المريء والحلق، لذا يمكن تناوله لتفادي الإصابة بتلك الأنواع.

يقلل من خطر مرض السكري

يمكن للكابوتشي وفقًا للكثير من الدراسات أن يساعد بدوره في تقليل نسبة الإصابة بمرض السكري 2، إذ يعزز انخفاض مؤشر السكر في الدم، الأمر الذي يساعد بدوره في عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

فقدان الوزن

كما تساعد الألياف الموجودة بالكابوتشي في زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من الإرهاق، وجب في حال تناوله اللجوء إلى اختيار نوع الكابوتشي ذو اللون الغامق، وعلق محمد شحاته، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، قائلا إن هذا الطعام يجعلك تشعر بالشبع، ولا يكسبك المزيد من الوزن، فيمكنك تناول أي كمية من الكابوتشي في أي وقت.