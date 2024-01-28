موعد ذروة المنخفض الجوي بكفر الشيخ.. تحذير لسكان المدن الساحلية

حذرت غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة كفر الشيخ، من ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب سواحل ومدن كفر الشيخ، خلال الأسبوع الجاري، حيث تشهد المدن الساحلية بشكل خاص هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للمحافظة، وهبوب رياح عاصفة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

تحذيرات من سقوط أمطار رعدية على سواحل ومدن كفر الشيخ

ونوهت «غرفة الطواري»، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عبر بيان لها، أن يوم الثلاثاء المقبل سوف تضرب الأمطار الرعدية بشدة السواحل الشمالية للمحافظة، والتي تتأثر بها مدن، «بلطيم، ومطوبس، والبرلس، وسيدي سالم، وقرى بمركز الرياض»، كما تقل حدتها تدريجياً بمدن وسط الإقليم وجنوبها، وسط نشاط كبير للكتل الهوائية الباردة وهبوب رياح تصل سرعتها ما بين 24 حتى 28 كيلو/ ساعة.

حركة الأمواج بالبحر المتوسط

وأشار بيان «غرفة الطوارئ»، بديوان محافظة كفر الشيخ، إلى أن حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط سوف تشهد خلال يوم غدٍ الاثنين والثلاثاء المقبلين ارتفاعا عن معدلاتها الطبيعية ما بين مترين إلى مترين ونصف، وذلك جراء نشاط حركة الرياح خاصة على الأماكن المكشوفة بالمدن الساحلية بالمحافظة، وهو ما يستوجب توخي الحذر أثناء هبوب الرياح، أو سقوط الأمطار.