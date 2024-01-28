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هبة عبدالغني: سعيدة بردود الأفعال على مسلسل حدوتة منسية

كتب:

ياسمين محمود
06:03 م | الأحد 28 يناير 2024
هبة عبدالغني

هبة عبدالغني

أعربت الفنانة هبة عبدالغني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بردود الفعل بعد عرض أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية.

ونشرت هبة عبدالغني عددًا من ردود الفعل معلقة: «عن السعادة اللي أنا فيها دلوقتي بعد عرض أول حلقة تلفزيون وتاني حلقه أونلاين».

مسلسل حدوتة منسية

وروجت هبة عبدالغني لدورها في مسلسل حدوتة منسية قبل عرض المسلسل بأيام قائلة: «كذب المنجمون ولو صدقوا.. تعالو نشوف هالة هتعمل إيه في أحداث حدوتة منسية».

مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد، وهو من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر.

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