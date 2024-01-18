الفنانة هبة عبدالغني تروج لمسلسل «حدوتة منسية» وشخصية «هالة»

كشفت هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته «هالة» التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل «حدوتة منسية»، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

هبة عبد الغني تتحدث عن دورها في مسلسل «حدوتة منسية»

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :«كذب المنجمون ولو صدقوا.. تعالو نشوف «هالة» هتعمل إيه في أحداث حدوته منسية إنّ شاء الله يوم السبت 27 يناير على cbc الساعه 8 م بطولة الأستاذة سوسن بدر ومجموعة كبيره جدا من الأخوات والأصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم».

وتابعت: «عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم، وكاتيا، وفاطمة ومها مصطفى ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة وأكيد أستاذ محي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو».

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل «حدوتة منسية» من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن، مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

هبة عبد الغني والسباق الرمضاني

وعلى جانب أخر تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل 2024، في مسلسل «صلة رحم»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطا الله، إخراج تامر نادي، إنتاج سيدرز.