موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، وأكدت أنها ستكون متاحة بعد غدٍا الاثنين، وسيتم إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس عن طريق كشوف يتم وضعها في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

وأكد الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن» أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتحديد موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 وبعد إعلان النتيجة يتم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الإسكندرية حتى يتكمن الطلاب وأولياء أمورهم من مراجعة الورقة الامتحانية ورصد الدرجات في حالة تظلمهم من النتيجة.

درجات وليست ألوان

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، أن نتيجة المرحلة الثانوية ستكون درجات وليست ألوان كما تم في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لأهمية معرفة تقدير الدرجات، ليعرف كل طالب درجاته، حتى يستطيع تحديد الأقسام التي تناسبهم «أدبي أو علمي».