أعلنت مديرية التربية والتعليم، موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة في جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية هو صباح غد الاثنين في جميع المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

وأضاف بحيري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الإسماعيلية سيكون في الساعات الأولى من الصباح على أن تكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور.

تعليم الإسماعيلية: إعلان نتيجة الإعدادية اليوم

وقال الدكتور محمد بحيري، إنه تم إعلان نتيجة سنوات النقل في المرحلة الإعدادية، في الساعات الأولى من صباح اليوم في جميع المدارس والإدارات التعليمية، شملت الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي.

وأكد بحيري، أنه يجري العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الأيام الماضية، تمهيدا لإعلانها خلال الأسبوع المقبل فور الانتهاء من إعادة الرصد والتصحيح بالكامل.