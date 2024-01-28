كشفت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق كراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الغربية

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال التقدير والرصد والتصحيح الخاصة بأوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2024 انتهت، وتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الغربية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الغربية، بقوله: تم اعتماد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول في محافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والرصد لأوراق الإجابات.

وأوضح «حسن» أنه تم إرسال نسخة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الغربية إلى الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى المحافظة، وإعلانها في المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة، ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول عليها من المدارس.