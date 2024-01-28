يترقب آلاف الطلاب والطالبات، الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالمحافظات ورابط الحصول عليها، إذ تستعد مختلف المديريات لإعلانها خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لكلا الامتحانات الورقية والإلكترونية، ثم اعتمادها تمهيدًا لإعلانها سواء عبر الروابط الإلكترونية، أو من خلال المدارس في كل مدرسة على حدة، أو عبر الصفحات الرسمية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالمحافظات، ورابط الحصول عليها، فضلًا عن توزيع درجات الصف الثانوي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات أم تقديرات 2024

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّ نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات وليست تقديرات، إذ تتضمن نتيجة الصف الثاني الثانوي، 50 درجة للغة العربية، و40 درجة للغة الأجنبية الأولى، و30 درجة للغة الأجنبية الثانية، و40 درجة للتفاضل وحساب المثلثات، و30 درجة للكيمياء، و30 درجة للفيزياء، و30 درجة للأحياء، و30 درجة للتطبيقات الرياضية، و30 درجة للتاريخ، و30 درجة للجغرافيا، و30 درجة لعلم النفس والاجتماع، و30 درجة للفلسفة.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم من خلال لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس عبر الضغط «هنا»، وكتابة رقم الجلوس، ثم الضغط على «عرض النتيجة» وستظهر على الفور.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 محافظة الشرقية

وفيما يخص نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 محافظة الشرقية، فإنّه من المقرر أن يتم إعلانها في كل مدرسة على حدة فور ظهورها، إذ طالبت مديرية التربية والتعليم الطلاب بالذهاب إلى مدارسهم لمعرفة نتيجة امتحانات نصف العام 2024، أو متابعة الصفحة الرسمية لكل مدرسة لمعرفة النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنّه لا يوجد دفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، إذ يتم منحها للطلاب مجانًا، وتتضمن درجات الطالب في الامتحانات الإلكترونية والورقية معًا، إذ يتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس معًا في آن واحد.