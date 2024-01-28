يتطلع الطلاب وأولياء الأمور والأسر إلى معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالشرقية الترم الأول، وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه خلال يومين على الأقل سوف يعلن عن النتيجة.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالشرقية:

توضح بوابة «الوطن» خلال سطور التقرير التالية موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الشرقية، فيما حصل طلاب الصوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي على نتيجة الامتحانات الترم الأول من المدارس بدءًا من أول أمس وحتى اليوم.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في الشرقية:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الشرقية الترم الأول، قائلا إنه من المقرر الكشف عن موعد نتيجة الصف الأول الثانوي في مدارس المحافظة خلال يومين على الأقل بدءا من أول أسبوع في شهر فبراير المقبل.

وتابع أن الطلاب تنتظر موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالشرقي الترم الأول، لافتا أنه من المنتظر الإعلان عن النتيجة خلال أول أسبوع في شهر فبراير هذا ويمكن لطالب الصف الأول الثانوي الاطمئنان على نتيجة الترم الأول 2024 والحصول عليها من خلال مدرسته.

النتيجة في المدرسة.. مجموع درجات الصف الأول الثانوي بالشرقية:

وأكد أن طلاب الصف الأول الثانوي يمكنهم التوجه إلى المدرسة خلال أول أسبوع في شهر فبراير أي بعد يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر والاستفسار عن موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الأول.