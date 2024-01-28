باحث في العلاقات الدولية: انفصال تكساس سيحدث انشقاقا داخل أمريكا

قال ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمركز الشرق الأوسط للسياسات، إن ما يتعلق بمطالب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بالانفصال عن الولايات المتحدة جاء لحماية تكساس من العملاء الفيدراليين، وتقليل أعداد المهاجرين للرقم صفر، وذلك بعد تخصيص 11 مليار دولار لهذه العملية.

وأضاف «مسعد» عبر سكايب على قناة «إكسترا نيوز»، أن قوات حرس الحدود التابعة للرئيس بايدن، لديها أوامر من المحكمة الدستورية العليا بإزالة الأسلاك الشائكة وتسهيل عملية مرور اللاجئين والمهاجرين من الحدود المكسيكية، أما قوات الحرس الوطني التابعة لولاية تكساس، تمنع المهاجرين من الوصول بوضع أسلاك شائكة وإغلاق المناطق الحدودية بالمياه لتصعيب وصول المهاجرين والقوات الفيدرالية، وبالتالي هاتان القواتان لديهما أوامر متناقضة وعكسية أدت إلى خلل وانشقاق داخل المجتمع الأمريكي.

سياسة الحدود المفتوحة

وتابع الباحث في العلاقات الدولية: «سياسة الرئيس جو بايدن تدعو لسياسة الحدود المفتوحة وجلب المزيد من المهاجرين، وهو ما أدى إلى وجود كوارث، فنحن نتحدث اليوم عن وجود 8 ملايين مهاجر غير شرعي لا تعلم الحكومة الفيدرالية عنهم شيئا، ولكن الحزب الجمهوري قابل ذلك بمعارضة كبيرة باعتبار أن الأمن القومي الأمريكي في خطر، بجانب أنهم قاموا بمقايضة بايدن، إذا لم يغير سياسة الهجرة فلن يمرروا مساعدات لأوكرانيا».

وأكمل: قضية فتح الحدود من الأسباب الرئيسية لتدني شعبية بايدن إذ تسجل 30% من تصويتات الأمريكيين وفقا لما أعلنت عنه الصحف الأمريكية على عكس دونالد ترامب الذي له فرصة كبيرة في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري والانتخابات في نوفمبر 2024 أمام بايدن، إذ قال أنه سوف يغلق الحدود ويصلح ما أفسدته إدارة الرئيس بايدن، ووضع قانون ينظم العملية السياسية بدلًا من وجود قانون فاشل يخدم مصالح الرئيس بايدن.