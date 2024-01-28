تشغيل عيادات التغذية الصحية وعلاج السمنة بحميات فاقوس

أعلنت إدارة مستشفى حميات فاقوس بالشرقية، تجهيز وتشغيل عيادة التغذية الصحية، وعيادة علاج السمنة والنحافة للمرة الأولى بالمستشفى، بمشاركة فريق عمل متخصص في مجال التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة.

عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بأن عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها وضع أنظمة غذائية صحية تناسب جميع المرضى خاصة الأمراض المزمنة مثل «السكر، والكبد، والكلى، وأمراض القلب»، وغيرها من الأمراض، وتعمل على التوعية والتثقيف الصحي للمرضى لاختيار الطعام المناسب لحالتهم الصحية، بالإضافة إلى وضع أنظمة خاصة لتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال.

ولفت مسعود، إلى أن عيادة علاج السمنة والنحافة تقدم العديد من الخدمات منها «أنظمة غذائية بسعرات محددة وفق مؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة، لعلاج حالات السمنة وزيادة الوزن والنحافة، مع التوعية الصحية اللازمة لذلك، وعمل كروت متابعة للمرضى، حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة».

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأنه تم تحديد أيام السبت والاثنين والأربعاء، لتشغيل عيادة التغذية الصحية أسبوعياً، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتشغيل عيادة السمنة والنحافة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.