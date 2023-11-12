محافظ القليوبية يتفقد مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم بمدارس بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، ضمن مبادرة 100 مليون صحة لمكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة بين صفوف طلبة المدارس الابتدائية بمدرسة مصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها.

المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل

وقال المحافظ خلال تفقده للحملة إن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بهدف الكشف على عدد 886 ألف طالب وطالبة في عدد 825 مدرسة وعدد فرق المسح بالحملة 110 فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لفحص طلاب مدارس الريف والحضر.

تقارير دورية عن نتائج الحملة

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجة الأمثل، لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاا على صحة أبنائنا من طلبة المدارس كما وجه بإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحي للطلاب باعتبارهم جيل المستقبل.

توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية حرصًا على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.

وخلال جولته التفقدية، أشاد الهجان بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم والأزهر الشريف لتنفيذ المبادرة، موجهاَ بتضافر الجهود أسوة بالعام السابق، حيث تعدت نسبة الإنجاز 80%، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية ومدير عام التأمين الصحي بالقليوبية ضرورة إجراء المسح الطبي لطلبة المرحلة الابتدائية مع رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والانتهاء من المسح الطبي في الموعد المحدد، وتنظيم قوافل طبية تجوب جميع أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا.

وأكد دكتور سيد جلال مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، ضرورة المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها للتسهيل على الفرق الطبية أداء مهامها دون معوقات، ووجه منسقي الحملة ولجان الإشراف المركزية والفرعية وفرق المتابعة بضرورة المتابعة الدقيقة لسير أعمال المبادرة، والتعاون من جانب إدارات الفرع والتنسيق فيما بينهم لدعم المبادرة في الوصول إلى جميع الطلبة.

كما أوضح أنه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا، ومرض التقزم (قصر القامة) ويتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضا سمنة الأطفال، ويتم الكشف عنها من خلال طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، لافتاَ أنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

من جهتها، قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، "إننا نستهدف تخريج جيل صحيح للمجتمع، والقضاء على العادات الغير صحية والغذائية من خلال حملات التوعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان".