«تعليم الفيوم» تجتمع بالمرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العام

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني، وكيل الوزارة، اجتماعا مع العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم، المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسؤولي لجنة المقابلة الشخصية بالوزارة، وحسن محمد حسن، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وهشام أبو عوف، مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية.

مشاركة إيجابية في امتحانات الثانوية العامة 2024

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة اتباع التعليمات، وأبرزها:

- ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024.

- التمثيل المشرف لمحافظة الفيوم في لجان الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية.

- الحرص على تهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات، خلال أداء الامتحانات، لكي تسير بسهولة ويسر.

- اتباع القرارات والتعليمات الوزارية كافة المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

- الحرص على التواصل المباشر مع غرف العمليات التي سيجرى تنظيمها في الوزارة والمديريات، إذا حدث أي أمر طارئ قد يعكر صفو عملية الامتحانات.

- غلق أبواب اللجان الامتحانية والحرص، ومنع دخول أي زائر إلى داخل اللجان.

- الحرص على ضرورة انضباط لجان الامتحان، مع اتخاذ قرار باستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة.

منع دخول الهاتف المحمول

- منع دخول الهاتف المحمول حتى ولو كان مغلقا إلى داخل اللجان، سواء على مع الطلاب أو الملاحظين.

- منع دخول أي أجهزة تكنولوجية قد تساعد في تسهيل عملية الغش.

- الحرص على استخدام العصا الإلكترونية المخصصة، للكشف عن الهواتف المحمول أو أجهزة المعادن في لجان الامتحانات، عند دخول الطلاب من البوابة.