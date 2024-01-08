«تعليم الفيوم» تنهي استعداداتها لامتحانات نصف العام لصفوف النقل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لاستقبال امتحانات نصف العام 2024 لجميع صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ عقدت اجتماعًا مع موجهي عموم المديرية ومديري إدارة التعليم العام والثانوي، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق امتحانات الترم الأول بعد غدٍ الأربعاء 10 يناير الجاري.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بمختلف الإدارات التعليمية.

الانتهاء من تجهيز اللجان

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنّه جرى الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مُشددةً على أنّها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب الأربعاء المُقبل أول أيام الامتحانات.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والدقة التامة في تقدير الدرجات، وكذلك رفع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على منصة الامتحانات.

اتباع القواعد المنظمة للامتحانات

وشددت وكيل الوزارة على ضرورة انضباط سير امتحانات نصف العام 2024، واتباع كافة القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكدت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.