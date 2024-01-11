«تعليم الفيوم»: انتظام امتحانات صفوف النقل ومنع التليفون للطلاب والمعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انتظام امتحانات نصف العام 2024 لمختلف صفوف النقل، اليوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، إذ أدى طلاب الصفين والرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحانات الترم الأول 2024 في مادة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة العلوم.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه لا شكاوى حتى الآن من أي امتحان لأي صف دراسي، مُشددةً على انتظام الامتحان وسيرها بصورة جيدة، وعدم وجود أي مشكلات قد تعكر صفو الامتحانات.

غرف عمليات رئيسية وفرعية

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2024 أولًا بأول، مُشددةً على إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انتظام وسلامة سير الامتحانات.

منع المحمول داخل اللجان

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب والطالبات أو المعلمين، مشددةً على ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب والطالبات ليتمكنوا من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، مع الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأكدت على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب، مع الالتزام بضوابط العملية الامتحانية، وانتظامها لمختلف صفوف النقل في الترم الأول 2024، مؤكدةً على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والطالبات داخل جميع اللجان.

منع دخول الكنترول

ووجهت، بعدم السماح لأي من العاملين في المدارس بالدخول إلى غرف الكنترول، ودخول أعضاء الكنترول بالمدرسة فقط، مُشددةً على ضرورة مراعاة الدقة خلال أعمال التصحيح والرصد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، نظمتها وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات النقل للترم الأول 2024 والتي تتم على فترتين صباحية ومسائية، في عددٍ من المدارس التابعة لإدارة غرب الفيوم.