سوهاج تتجاوز مستهدف زراعة القمح بـ175ألف فدان

قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج لـ«االوطن» إن المحافظة قد وصلت هذا العام للمستهدف من زراعة القمح، وتخطته، حيث تم زراعة 175 ألف فدان بينهم 35 ألف فدان قمح مكرونة.

أصناف القمح المنزرعة بسوهاج

أضاف وكيل زراعة سوهاج: تخطينا الحد الأدنى من زراعة القمح وزرعنا المساحة المتاحة بمراكز سوهاج الجنوبية والشمالية بأفضل الأصناف المعدة للزراعة بمحافظة سوهاج والتي من أهمها، «سخا 95 وجيزة 171 ومصر 1 ومصر 3» للقمح المعد لصناعة الخبز، بينما أصناف قمح المكرونة فتم زراعة «بني سويف 5، وبني سويف 7» والذي يفضل زراعته بالمراكز الجنوبية بالمحافظة «جرجا ودار السلام والبلينا»، فضلا عن مركزي «طما وطهطا» بالشمال، لمناسبة التربة لها.

توفير دورات للإرشاد الزراعي بسوهاج

وأوضح وكيل زراعة سوهاج، أن المديرية توفر دورات إرشاد زراعي للمزارعين للتوجية بزراعة القمح للحصول على أعلى إنتاجية، فضلا عن توفير الأسمدة والكيماويات، ومكافحة الأفات طوال دورة الزراعة.