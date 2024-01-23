من سوهاج إلى أوروبا.. «البصل» ينعش جيوب المزراعين بالبيع والتصدير

قال الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، إن المحافظة من أهم المحافظات المنتجة للبصل، نظرًا للتوسع الكبير في استصلاح الأراضي الصحراوية خلال السنوات الأخيرة، إذ زادت من 18965 فدانًا العام الماضي إلى 25429 فدانًا العام الحالي، موزعة على مراكز جرجا وجهينة ودار السلام.

وأضاف «دياب» في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تحتل المركز الثالث على مستوي الجمهورية من حيث المساحة، والأول في متوسط إنتاجية الفدان، والتي تتراوح بين 20 إلى 24 طنا للفدان.

أصناف البصل السوهاجي

وأضاف وكيل زراعة سوهاج، أن المساحة الكبيرة المنزرعة بالبصل يوحجد بها عدة أصناف أبرزها جيزة 6 محسن والسبعيني، ولها عدة مميزات منها أنه سريع النضج حيث يتم بدء الحصاد من منتصف يناير مما يجعله البصل الوحيد المتواجد في السوق هذا الوقت من العام.

تصدير البصل السوهاجي لأوروبا

وأوضح وكيل زراعة سوهاج: يساهم هذا التبكير بميزة نسبية كبيرة في التصدير للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي وفي سبيل فتح الأسواق العالمية، وبالتنسيق مع الحجر الزراعي، تم تكويد عدد كبير من مزارع البصل بسوهاج ما يؤهلها للتصدير.

مميزات وسعر البصل السوهاجي

وأوضح: من مميزات بصل سوهاج التحمل للتخزين لفترات طويلة مما ىيجعله متاح بالأسواق لكبر فترة ممكنة، إلى جانب ارتفاع نسبة المادة الجافة، ما يجعله مميز في عمليات التصنيع والتجفيف، وبلغ السعر اليوم من الأرض 12000 جنيه للطن بالبصل السبعيني أغلى الأصناف، بينما باقي الأصناف بسعر أقل من ذلك كثيرا، ما يحقق انتعاشة في الأسواق.