انعقاد 4 جمعيات عمومية في نقابة المهندسين اليوم.. منها الهندسة المدنية

تعقد نقابة المهندسين، اليوم السبت، أربع جمعيات عمومية للشعب الهندسية المختلفة، وهي شعب الهندسة المدنية والكهربائية والغزل والنسيج والهندسة الميكانيكية، وذلك بعد الانتهاء من غلق باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 2024، والتي استمرت على مدار خلال 16 يوما، من 8 إلى 23 يناير 2024، وتم إغلاق باب تلقي طلبات راغبي الترشح وفقًا للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

انعقاد 4 جمعيات عمومية للمهندسين

ومن المقرر أن تُعقد الجمعيات العمومية لأربع جمعيات عمومية اليوم من الساعة 12 ظهرا، بحضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويتم بحضور خمسين عضوا، طبقا للقانون 66 لسنة 1974 والنظام الداخلي، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد.

وستناقش الجمعيات العمومية عددا من القضايا، منها السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقريرالسنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2024، والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وبدأت، أمس الجمعة، مواعيد انعقاد جمعيات عمومية الشعب الهندسية، بشعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين.