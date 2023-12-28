«المهندسين»: طرح لائحة مزاولة المهنة لحوار مجتمعي قبل عرضها على الجمعية

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن النقابة ستواصل جهودها بقوة، فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي، حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندس، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي، لإبداء الرأي فيها، قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.

تفاصيل لقاء نقيب المهندسين بالأعضاء

جاء ذلك في أول لقاء مفتوح لنقيب المهندسين، بمهندسي الجمعية العمومية، بعد انقطاع نحو ثلاث أشهر بسبب الحادث، حيث استأنف النبراوي لقاءاته المباشرة والدورية معهم، في حضور حشد كثيف، ومتنوع من مهندسي مصر، حيث شهد اللقاء طرح نقاشات وقضايا هندسية ونقابية مثمرة.

وقال نقيب المهندسين خلال اللقاء المفتوح الذي عقده بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية، أن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم سترسم طريق النقابة للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف، لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.

وخلال اللقاء الذي استمر لثلاث ساعات، استعرض النبراوي مع المهندسين، ما تم بشأن قضية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم، في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مشددًا على أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها.

ولفت إلى أنه سيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، وقال: «في 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية».

ضمان جودة التعليم في مصر

وأضاف أن التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة.

وقال: إن «إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها، ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة، خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي، ما أدى إلى تدني المرتبات، وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين».

كما تناول نقيب المهندسين ملف التدريب، وقال: «النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين، وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين».

وعن لائحة مزاولة المهنة، أشار نقيب المهندسين إلى أن وضع هذه اللائحة استغرق أكثر من ثماني سنوات بذلت خلالها اللجنة مجهود كبير نشكرها عليه، لكن قبل طرح اللائحة على الجمعية العمومية، يجب طرحها لمناقشة مجتمعية، حتى ولو لم يتم طرحها على الجمعية العمومية القادمة، وعندما يتوافق عليها المهندسين، سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لإبداء الرأي فيها.

كما رفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات، فيمن يحق له الترشح في الانتخابات، مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها، ويجب مراجعتها وإلغائها، كما طالبوا بالمحاسبة النقابية لكل من تورط بالتحريض على أحداث 30 مايو.